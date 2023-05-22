Karamollaoğlu, Erdoğan’ın sözlerini yayınlayıp oy istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan paylaştığı kısa bir görüntü ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce muhalefeti eleştirirken söylediği, “Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30’u aşacak” sözlerini hatırlatıp, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesini istedi.

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28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi için partilerin ve İttifakların seçmene yaptıkları çağrılar sürüyor.

Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ikinci tur seçimlerinde neden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini vurgulamak için sosyal medyadan kısa bir video paylaştı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Videoda, AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce muhalefetin söylemlerini eleştirdiği Meclis'teki grup konuşmasında, “Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, Hazinemiz iflas edecek. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu” diye soruyor.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, doların ve enflasyonun bugün ulaştığı seviyelere atıfta bulunarak, oy pusulasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu bölüme mühür basılmasıyla biten video ile oy istedi. Seçmenlere “Unutma! Gerçek gündem ekonomi. Türkiye için karar ver” çağrısı yaptı.

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