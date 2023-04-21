Karamollaoğlu: Meclis’te çoğunluğu elde edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları programı kapsamında Adanalılarla birlikte kahvaltı yaptı. Karamollaoğlu, "İnanıyorum ki 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, Meclis'te de çoğunluğu elde edeceğiz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakının başlattığı Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları programı kapsamında Adana’ya gitti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve partililerle buluşan Karamollaoğlu, Adanalılarla bayramlaşıp, birlikte kahvaltı yaptı.

TÜRKİYE İÇİN DAYANIŞMA GÜNÜ

Meydana gelen depremler nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramını buruk geçirdiklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

– Aklımız ve gönlümüz, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında, bir ayağımız da bu bölgede oldu. Bu bayram, sadece bizim değil tüm Türkiye için dayanışma günüdür. Ülkemiz, bu yıl iftar ve sahur programlarında bir dayanışma ve kardeşlik sofrası kurma gayretine girdi. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Adanalılar hem depremi en yakından yaşadı hem de yaraların sarılması adına büyük sorumluluklar üstlendi. Adana ayakta kalmasaydı yıkımlar daha yaygın, çekilen sıkıntılar daha fazla olurdu. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

– Seçime sadece 3 hafta kaldı. Değişim ve yeni bir başlangıcın şafağındayız. Ülkemizin sadece 13. cumhurbaşkanını ve 28. dönemde görev alacak 600 milletvekilini seçmeyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla, Türkiye’nin gidişatına bir istikamet belirleyecek ve karar vereceğiz. Problemler ortada. 6 siyasi parti olarak mutabakata vardığımız çözüm önerilerimiz ve yol haritamız ortada. Hepsi ayrı ayrı belirlendi.

ANLAŞMAYA VARDIK

– Üzerine uzun uzun çalıştık ve madde madde hazırlandık. Ülkemizin problemlerini birlikte, hızlı ve kalıcı çözümlere kavuşturacağımız konusunda da bir uzlaşmaya vardık. Yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Gelinen noktada tüm bu zorluklar ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ortak politikalar, ortak aday ve ortak listelerin her birinde anlaşmaya vardık.

– Bu seçimde 6 siyasi parti olarak Millet İttifakı çatısı altında bir aradayız. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkta da CHP logosu altında seçime girecek ve kendi adaylarımızın olduğu ortak listelerle vatandaşın huzuruna çıkacağız. İnanıyorum ki 13üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, mecliste de çoğunluğu elde edeceğiz.

– Yaşanabilir, yeniden büyük bir Türkiye, yeni ve adil bir dünya hedefiyle çıktığımız bu yolda hep birlikte çalışacak, hep birlikte kazanacağız. Hedefimiz, kaybedeni olamayan bir zafer, ahlak ve adaletin iktidarını inşa etmek olacak. Bu inançla hep beraber omuz omuza çalıştığımız taktirde; 14 Mayısta iklim değişecektir. Adana da bu çalışmalardan elbette kendi hakkını alacaktır dedi. (DHA)

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