Karamollaoğlu: Unutma! BOP Eş Başkanı kimdi?

Saadet Partisi, “Gerçekten yerli ve milli mi? Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu videoyu Twitter hesabından; “Unutma! BOP Eş Başkanı kimdi? Türkiye için karar ver” notuyla paylaştı.

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Saadet Partisi, bugün partinin Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “Gerçekten yerli ve milli mi? Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı. Söz konusu videoda; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Orta Doğu Projesi'ne (BOP) ilişkin şu ifadelerine yer verildi:

“BİZ GENİŞ ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA PROJESİNİN EŞ BAŞKANLARINDAN BİR TANESİYİZ VE BU GÖREVİ YAPIYORUZ”

“Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz.

…Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda ABD'nin de düşündüğü Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) var ya, ‘Genişletilmiş Orta Doğu' yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız, merkez olabilir.

“BOP'UN AMAÇLARI BELLİDİR VE O AMAÇLARIN İÇERİSİNDE TÜRKİYE'NİN ÜSTLENDİĞİ GÖREV DE BELLİDİR”

…Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. ‘Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı BOP'un Eş Başkanıdır, oradan çekilsin.' Bunu anlatmak istiyorum. BOP'un amaçları bellidir ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir.

…Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar, ABD'nin bir projesidir diye. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar.”

Videonun sonunda Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde kullanılacak oy pusulasının görüntüleri yer alıyor ve video Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na evet mührü basılmasıyla sona eriyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partisinin kampanya videosunu; “Unutma! BOP Eş Başkanı kimdi? Türkiye için karar ver” notuyla paylaştı.

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