Kasaplar isyanda: Et fiyatlarındaki artış acilen durdurulmalı

Son birkaç yıldır yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucu hayvan ve süt ürünlerinde üreticilerin çok zor günler geçirdiğini belirten Eskişehir Lokantacılar, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, Türkiye'deki kasapların isyan ettiğini, et fiyatlarının acilen durdurulması gerektiğini, aksi taktirde sonuçlarının vahim olacağını söyledi.

Kemal ATLAN

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Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Eskişehir Lokantacılar, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek acilen önlem alınması gerektiğini açıkladı.

“3 GÜNDE BİR ZAM YAPILMAKTA”

Yüksek enerji ve dolayısıyla yem fiyatlarının maliyetleri küçük ölçekli besicileri yok ettiğini belirten Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, “Et Balık Kurumu aracılığı ile toptan ve perakende fiyat piyasası dengelenmelidir. Ticaret Bakanlığı acilen denetim yapmalıdır. Et fiyatlarına, deprem de fırsat bilinerek son 15-20 gündür, neredeyse 3 günde bir zam yapılmaktadır” dedi.

“ANAYI KESERSEN DANAYI BULAMAZSIN”

Üreticilerin artan maliyetler karşısında süt ineklerini mezbahalarda kesime göndermek zorunda kaldığını vurgulayan Başkan Bilen şunları söyledi:

“Atalarımız ‘Anayı kesersen danayı bulamazsın’ der. Piyasadaki talebin karşılanamaması sektörde büyük bir daralma oluşturmuştur. Bunu fırsat bilen büyük entegre üretim tesisleri piyasada denge unsuru olan ama dayanma gücü kalmayan küçük üreticilerin elindeki malları da toplayarak, son 3 ay içinde karkas et fiyatları 100 TL’den 180 TL kadar tırmandırmıştır.

Zayiat, fire çıkınca 200 TL maliyeti oluşmaktadır. Kemiksiz et fiyatları günümüz itibariyle kıyma 250 TL, kuşbaşı et 300 TL bandında seyretmektedir. Depremi de fırsat bilerek son 15-20 gündür, neredeyse 3 günde bir zam yapmaktadırlar. Üreticilerde litrelik süt fiyatları 15 TL’ye kadar çıkmıştır. Böylesi sıkıntılı bir dönemde krizi fırsata çevirenlere karşı devletimiz ivedilikle gereken önlemleri almalıdır” diye konuştu.

“YEMEK SATIŞLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ”

Gelen zamların vatandaşların cebini yaktığı gibi kasap ve lokantacı esnafını da çaresiz duruma düşürdüğünü ifade eden Eskişehir Lokantacılar, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bilen şunları söyledi:

“Vatandaşın alım gücü düştükçe, kasaplarımızın perakende tezgah satışları ve lokantalarımızda da yemek satışlarımız yarı yarıya düşmüş durumdadır. Böylece işletmelerimiz kira, enerji maliyetlerini, vergi ve sigorta maliyetlerini, çalışan personel, işçi maliyetlerini karşılayamama noktasına gelmişlerdir.

Çözüm noktasında, iç piyasa talebini karşılayamaması noktasında, devletimiz ivedilikle canlı hayvan ve karkas et ithalatına başlamalıdır. Et Balık Kurumu aracılığı ile toptan ve perakende fiyat piyasası dengelenmelidir. Semt Kasaplarımızı, lokantacılarımızı ve vatandaşımızı piyasa spekülatörlerinin kucağına teslim etmemelidir.”

“LOKANTALARDA KDV ACİLEN DÜZENLENMELİ”

Temel tüketim maddelerinde KDV oranlarının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü, hizmet sektöründe yer alan lokantalarda yüzde 7 KDV farkı bırakarak büyük bir haksızlık oluştuğunu belirten Başkan Bilen, “Bu oran işletmelerimize ay sonunda büyük bir KDV yükü oluşturmaktadır ve dolayısı ile vatandaşımıza yansıtmak zorunda kalmaktadırlar. Satış fiyatlarımıza yansıtmakta zorunda olduğumuz bu haksız uygulamanın kaldırılması ve vatandaşımızın alım gücüne yansımasını talep ediyoruz. Bu şekilde lokantacı esnafımızın eli bir nebzede de olsa rahatlamış olur, vatandaşımızın da alım gücü artmış olur” dedi.

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