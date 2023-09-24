Katilin elini itmek ‘haksız tahrik’ sayıldı

İzmir Buca'da komşusu Adem Ateş'i tabancayla vurarak öldüren Kemal Yıldız 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme gerekçeli kararında olay günü Ateş'in, Yıldız'ı elinden tutarak itmesini haksız tahrik saydığına ve cezada indirimi uygulandığına yer verdi...

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İzmir Buca Kozağaç Mahallesi’nde aynı binada altlı üstlü oturan evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş (38) ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız (52) arasında, 4 Ocak 2022’de çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı.

Birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan taraflar, daha sonra evlerine döndü. İddiaya göre bir süre sonra Adem Ateş, Yıldız’ı dışarı çağırdı. İki arasındaki konuşma bir anda kavgaya dönüştü ve Yıldız tabancasını çekerek, Ateş’i yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı. Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAR ÇIKTI

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Kemal Yıldız hakkında ‘kasten öldürme’, Kazım Yıldız hakkında ise ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, hayatını kaybeden Kazım Yıldız hakkında davanın düşürülmesini, Kemal Yıldız hakkında ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen haziran ayında görülen duruşmada heyet, Yıldız’ı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargılama sırasında vefat Kazım Yıldız’ın davası ise düştü.

Kemal Yıldız’ın 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar yazıldı. Olay günü tarafların yaşadığı tartışmaların ardından karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldukları kararda yer aldı.

Sanığın eşini iş yerine bıraktığı sonra evine gelip tanığa ‘Artık burama kadar geldi, dayanamayacağım, bu sefer yaparsa çıkartıp vuracağım’ dediğinin de altı çizildi.

Eve döndükten sonra Ateş’in Yıldız’ı aşağıya çağırdığı, sanığın da emekli uzman erbaş olması sebebiyle kendisine verilen beylik tabancasını alarak aşağıya indiğine vurgu yapıldı.

İkili arasında tartışma başladıktan sonra birbirlerini ittikleri, tartışma devam ederken Yıldız’ın belinde bulunan tabancayı çıkardığı ve ateş ettiği de kararda yer aldı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Sanık Yıldız’ın yargılama süresinde Ateş’i öldürme kastı olmadığını söylese de olayın meydana geliş şekli dikkate alındığında, sanık savunmasının doğru olmadığının anlaşıldığına vurgu yapıldı.

Heyet, taraflar arasında uzun zamandır husumet bulunduğunun, sanığın hem olay günü hem de daha öncesinde Ateş ve eşine yönelik tehditlerde bulunarak öldürme kastını apaçık ortaya koyduğuna yer verdi.

İzlenen kamera kayıtlarında da Ateş’in tabancaya yönelik bir müdahalesinin olmadığı, sanığın tabancayı belinden çıkardıktan çok kısa bir süre sonra sanığın elindeyken ateş aldığının görüldüğüne vurgu yapıldı.

Mahkeme, olay günü Ateş’in, Yıldız’ı elinden tutarak itmesini dikkate alınarak ilk haksız eylemin Ateş’ten geldiğine kanaat getirdi ve sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca yargılama sırasında yaşamını yitiren Kazım Yıldız hakkında açılan kamu davasının düştüğünü belirtildi.

Açıklanan sebeplerden ötürü mahkeme sanığa müebbet hapis cezası verirken, eylemini tahrik altında gerçekleştirdiğinden cezayı 18 yıla çevirdi. Tarafların itirazı üzerine dosya istinafa gönderildi. (DHA)