Katliam gibi kaza: 6 ölü, 32 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

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Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı.

Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. (DHA)

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