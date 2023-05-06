Abone Ol

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 32 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 21:12 - 06 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Katliam gibi kaza: 6 ölü, 32 yaralı

Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı.

Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. (DHA)

Satışa çıkardığı aracıyla kaza yaptı, can verdiİlginizi ÇekebilirSatışa çıkardığı aracıyla kaza yaptı, can verdiÖğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varİlginizi ÇekebilirÖğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
asker Hatay katliam kaza
X Reklam