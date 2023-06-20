Kavala’dan TRT dizisine tepki: Kamu kaynaklarıyla suçlu olduğum algısı yaratılıyor

6 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, TRT'nin dijital platformunda yayınlanan ‘Metamorfoz’ isimli diziye tepki gösterdi. Kavala yaptığı yazılı açıklamada, dizinin komplo teorileriyle kendisini suçlu olduğu algısının yaratılmasının amaçlandığını belirterek, “Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TRT’nin yeni dijital platformu ‘Tabii’de yayınlanmaya başlayan ‘Metamorfoz' isimli dizi, AİHM'in kararına rağmen 2017 yılından beri cezaevinde olan Osman Kavala’yı konu alıyor.

“KOMPLO TEORİLERİYLE SUÇLU OLDUĞUM ALGISI YARATILIYOR”

Kendisiyle ilgili dizi yapılmasına tepki gösteren Osman Kavala, Türkçe ve İngilizce olarak yazılı bir açıklama yaptı. Kavala’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi film olarak yayınlandığını öğrendim.

* Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış.

* Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor.

* Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları.