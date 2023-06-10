Kavcıoğlu’nun BDDK Başkanlığı’na atanmasına tepki

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atanmasına tepki gösterdi. Yılmaz, “Ortada ne ciddiyet var ne planlama. Böyle devlet yönetilmez! Şayet bu plansızlık ve kararsızlık devam ederse ülke olarak ödeyeceğimiz fatura daha da kabaracak.” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atanırken Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı’na atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“İKTİDARIN KAFASI KARIŞIK”

“İktidarın kafası belli ki karışık” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Dün rasyonellik, şeffaflık, tutarlılık ve öngörülebilirlikten söz edenler geçmiş dönemin en önemli aktörlerinden Şahap Kavcıoğlu’nu BDDK'nın başına atıyor. TCMB atamasının da büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını şimdiden not etmek isterim.

“ŞAYET BU PLANSIZLIK VE KARARSIZLIK DEVAM EDERSE…”

*Son günlerde yaşanılanlardan görüyoruz ki ülkeyi kendi düşürdükleri çukurdan çıkartacaklarını söyleyenler doğru kadroları belirlememiş, durum tespiti yapmamış ve istikrar programı hazırlamamış. Ortada ne ciddiyet var ne planlama. Böyle devlet yönetilmez! Şayet bu plansızlık ve kararsızlık devam ederse ülke olarak ödeyeceğimiz fatura daha da kabaracak.”

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