Kazdağı Ekofestivali iptal edildi, çevreciler tepkili

Çanakkale Bayramiç'te yapılması planlanan Kazdağı Ekofestivali, 'yangın tehlikesi' gerekçesiyle iptal edildi. Kazdağı Koruma Derneği, Bayramiç Kaymakamlığı'nın aldığı kararı protesto etti.

Halil ATAŞ

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Kazdağı Ekofestivali, ‘yangın tehlikesi’ gerekçesiyle Edremit Darıdere'den sonra Bayramiç'te de yasaklandı.

“ORTALIĞI SELLER GÖTÜRÜRKEN YANGIN TEHLİKESİ GÖSTERİLDİ”

‘Yangın tehlikesi’ gerekçe gösterilerek, Çanakkale ve Balıkesir'de izin verilmeyen Kazdağı Ekofestivali, bu yıl da yapılamadı. Kazdağı Koruma Derneği, Bayramiç Kaymakamlığı’nın aldığı kararı protesto etti. Dernekten yapılan açıklamada, “Ortalığı sellerin götürdüğü yağmurlu haziran günlerinde sözüm ona ‘yangın tehlikesi’ gösterilerek bir araya gelmemiz engellendi” denildi.

“MADEN ŞİRKETLERİNE PEŞKEŞ ÇEKEN ORMAN İDARESİ SÖZÜM ONA ORMANLARI BİZDEN KORUYOR”

Geçen sene de aynı gerekçenin ileri sürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* “Biz nedenin orman yangını olmadığını biliyoruz. Bu yasaklama, son yıllardaki yaşam alanlarımıza ve haklarımıza yönelik müdahalelerin bir parçasıdır.

* Ormanlarımızı enerji ve maden şirketlerine peşkeş çeken orman idaresi sözüm ona ormanları bizden koruyor. Sulak alanları korumayan Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tabiat parkını derneğimizden sakınıyor.

“NEFRET CİNAYETLERİNE SES ÇIKARMAYANLAR FESTİVALLERİMİZE ENGELLEME GETİRİYOR”

* Tarikat yurtlarında çocukların tecavüz edilmesine, her gün en az dört kadının öldürülmesine, nefret cinayetlerine ses çıkarmayanlar, festivalleri yasaklayarak, yaşamlarımıza ve en doğal haklarımıza engelleme getiriyor. Bilsinler ki, bu yasaklamalar bizleri yıldıramayacak.”

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