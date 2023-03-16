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Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret etmesi planlanıyordu ancak ziyaret ertelendi.

HDP’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadesi kullanıldı.

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