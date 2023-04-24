Kılıçdaroğlu: Bizim iki kırmızı çizgimiz var

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışıyorlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bir bayramlığımız diğeri de vatanımızdır" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

“15 BİN LİRAYI GÖRECEKSİNİZ”

Uşak'ta mitinge katılmak isteyen taşeron işçilere izin verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Taşeron işçiler de gelmek istemiş izin vermemişler. Kendilerine sesleniyorum hiç meraklanmayın. Az kaldı göreceksiniz. Devlet taşeron çalıştırmaz. Kadrolu işçi çalıştırır. Onların gönülleri rahat olsun. İktidara geldiğimizde taşeron işçi diye bir şey olmayacak hepsi kadrolu güven içinde çalışacaklar” dedi.

EMEKLİLERE 15 BİN TL SÖZÜ

Daha sonra emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, “Emeklilerimiz sizi unuttuğumu sakın düşünmeyin. 2015'ten itibaren emeklilere bayramda asgari ücret kadar ikramiye verilmesini savundum. İtiraz ettiler, para yok dediler. Mecbur oldular. Ufak bir rakam verdiler. Ama benim düşündüğümü benim hedeflediğimi vermiyorlar. Asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramında tüm emekliler bankaya gidecekler 15 bin liralarını görecekler” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Hemen koro halinde bağırdılar. Parayı nereden bulacaksın. Sen 5'li çeteye para bulabiliyorsun da ben millete mi para bulamayacağım. O beşli çetenin kaçırdığı bütün paraları kuruşu kuruşuna kadar getireceğim.

“İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”

* Arada bir bize milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir bayrağımız iki vatanımız. Onun dışında herkesle oturup konuşuruz. Bayrak ve vatan bizim vazgeçilmezimizdir.

* Onlar ne yaptılar. Süleyman Şah Türbesini kaçırdılar. Bayrağı indirdiler. Bay Kemal götürecek. Süleyman Şah'ı vatan toprağına katarak bayrağımızı dikecek.

* Savunma Sanayi milli bir meseledir. Savunma sanayinde Türkiye ne kadar güçlü olursa masaya oturduğunda gücünü gösteren bir ülke haline gelir. Savunma Sanayi Milli meseledir. Milli mesele sıcak siyasetin konusu olmaz.

* Et dışarıdan geliyor, canlı hayvan dışarıdan geliyor, arpa, mercimek dışarıdan geliyor. Herşey dışarıdan geliyor. Cennet gibi bir ülkemiz var. Bunların hepsini üretebiliriz. Çiftçiyi toprağa küstürdüler.

* İlk çıkaracağımız kanunlardan biri Aile Destekleri Sigortası olacak. Böylece aileler güçlü pozisyonlarını korumuş olacak.

* Bu ülkede uyuşturucu baronlarının yaşamaması için mücadeleyi sonuna kadar yapacağız.

* Yetki vereceksiniz iki yıl içinde bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz.

“KİBİRLİLERDEN BIKTIK”



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ise nezaketi kaybetmeyen bir yönetime ihtiyaç olduğunu belirterek; “Artık asık suratlılardan, insanı azarlayanlardan, kibirlilerden bıktık. Ağzından bal damlayan, gülümseyen, nezaketini kaybetmeyen bir yönetime ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Anadolu'da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda sosyal yardımların kesileceğini yaymaya çalıştıklarını belirten Yavaş, şunları söyledi;

*Dediler ki; küçücük bir ilçenin belediye başkanı Ankara'yı nasıl yönetecek? Kendileri annelerinden belediye başkanı doğmuş ya. İş başına geldik gelir gelmez tüm ihaleleri şeffaf yaptık.

*Bu güne kadar yapılan ihalelerin tümü internette duruyor ve ila nihayet duracak. Yaptığımız bütün harcamaları internetten yayınlıyoruz, Sayıştay raporlarını yayınlıyoruz. Göreve gelir gelmez engellemeler başladı.

*Bunlar gelir gelmez yardımları kesecekler dediler. Aile bakanlığının yaptığı yardımların kesileceğini yayıyorlar Anadolu'nun her tarafında.

*Biz iş başına geldik. Gelir gelmez başkent kart yaptık. Kaldırıp bir tane tüccardan mal alıp parayı ona vermek yerine şimdi kartlara yüklüyoruz. Zorla makarnaya, buğdaya tahammül etmiyor.

“İTTİFAKIN İLK MEYVESİNİ BEN TATTIM”

Daha sonra halka İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu seslendi.

Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını belirten İmamoğlu, “Büyük bir kadroyuz. Hazırız. Yönetmeye ve bu memleketi adalet eksenine oturtmaya, gençlerimize, onların emekleri ile elde edeceği geleceği hazırlamaya hazırız” ifadelerini kullandı. Kalabalık ise İmamoğlu'nun sözlerini ‘hak hukuk adalet' sloganları ile kesti.

İmamoğlu Türkiye'yi bir avuç insanın aileleri ile birlikte yönettiğini öne sürerek, “En büyük ekip tam da işte bu memleketin 86 milyonunu insanımızın evlatları. Biz bu memleketin evlatları ile bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Bir avuç insanın ailesiyle değil. Bir avuç insanın çoluğu çocuğuyla değil… 86 milyon insanımızın evlatları ile yönetmeye geliyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihinde böyle büyük bir ittifak olmadı. Bunun ilk meyvesini belki ben tattım. İstanbul'u kazandık. Hep beraber kazandık. Şimdi ittifak büyüdü, Milletin İttifakı'na dönüştürdü, millete Türkiye'yi kazandıracak, Türkiye'nin geleceğini kazandıracak” diye konuştu.

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