Kılıçdaroğlu: BTK, kısa mesajımızı engelledi! Bu videomu herkese yayın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, EYT hakkında vatandaşlara gönderdiği SMS'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir videolu mesaj paylaştı.

“BTK KISA MESAJIMIZI ENGELLEDİ”

Videoda, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında vatandaşlara gönderdiği kısa mesajın BTK tarafından engellendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Sevgili halkım, meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik.

* Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK, bu kısa mesajımızı engelledi. Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar.

* O mesajda şunu söylemiştim: ‘EYT’deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999’da sigortalı olan, emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim, vatanını seven sandığa gelsin.’

“HERKES TÜM REHBERİNE BU VİDEOYU GÖNDERSİN”

* Şimdi bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım, bu videonun altında videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin.

* Saraya ve saray aparatı kurum yöneticilerine inat, tüm milletimize ulaşacağız. Unutmayın, birleşe birleşe kazanacağız.”

“MAĞDURİYET YAŞAYAN KİM VARSA HAKKINI GERİ VERECEĞİM”

Kılıçdaroğlu, videolu paylaşımına “Erdoğan’ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT’den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim!” notunu düştü.

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