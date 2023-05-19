Kılıçdaroğlu: Bu kez daha emin, daha kararlıyız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Vatan borcu' başlıklı yeni bir video paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için yurt dışında oy kullanacak Türk vatandaşlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu kez daha emin, daha kararlıyız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, ‘Vatan borcu’ başlıklı videoda, Cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında oy kullanacak Türk vatandaşlarına seslendi, vaatlerini sıraladı.

“SEÇİMDEN ÖTE BİR REFERANDUM”

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

* “Yarın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur.

* Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu sefer ki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Öyle içi boş çağrı da değil bu. Sorunlarınızı, çözümlerini de iyi biliyorum.

“BU KEZ DAHA EMİN, DAHA KARARLIYIZ”

* TBMM’de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye’de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız.

* Sizi yok sayarak hayata geçirilen Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşması’nın uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye’de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz.

* Şüpheniz olmasın bu kez daha emin, daha kararlıyız. Unutmayın 28 Mayıs’ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız.”

İlginizi Çekebilir İmamoğlu, binlerce gence seslendi: Kara bulutlar dağılacak

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş'tan iktidara sert sözler