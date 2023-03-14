Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var

Millet İttfakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek" dedi.

Can ÇAPAR

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Millet İttfakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Suriye sınırında yer alan Kuşaklı köyüne gitti. Kılıçdaroğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda “Bir konuda kararlığımın devam ettiğini milletime söylemek için geldim” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞIMIN 2 ÖNEMLİ HEDEFİ VAR”

Paylaşımlarında “Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran'a geri göndermek” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.

“SINIRI HER TÜRLÜ KAÇAK GEÇİŞE, CUMHURBAŞKANLIĞIMIN İLK HAFTASINDA KAPATACAĞIM”

* Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.

* İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.

* Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım.”

“BURAYA İKİ NEDENLE GELDİM”

Köyde yaptığı basın açıklamasında sınır güvenliğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Buraya iki nedenle geldim. Karşıda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz, Suriye sınırı. Bu necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin, Akdeniz'in en güçlü, lider ülkesi haline getireceğiz.

“ÜLKEMİZİN DEMOGRAFİK YAPISININ DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUZ”

* İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye, yani İran'a geri iade edeceğiz. Bunu, Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz; arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir vatandaşa, daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz, kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz.

“HİÇ KİMSE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK SINIRLARDAN TÜRKİYE'YE GİRMEYECEK”

* İkinci konu… Defalarca söyledim; bütün sınır kapılarında yazar, ‘Hudut namustur' der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi; egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut. O çizgilerin içinde kalan, bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak da bizim namus borcumuzdur.

* Dolayısıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı, kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim.”

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