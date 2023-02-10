Kılıçdaroğlu: Dönüşte SPK’ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretinin dönüşünde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini belirterek "Başkanın istifasını isteyeceğim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği illeri tekrar ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” dedi.

DÖNÜŞTE SPK’YA GİDECEK

Kılıçdaroğlu, yeni paylaşımında ise deprem bölgesi ziyaretinin dönüşünde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gideceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, mesajında “SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK’ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim” ifadelerini kullandı.

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