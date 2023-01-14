Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih verdi

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim için tarih verdi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın açıklamalarına da değinen CHP lideri, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna da yanıtladı.

Mert ÖZ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ Gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın TV100 kanalında sorularını yanıtladı.

“YOL HARİTASI ÇIKINCA SIRA ADAY BELİRLEMEYE GELECEK”

Dündar'ın “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Altı liderin oturduğu masada cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda görüş birliğine vardık. Son toplantıda cumhurbaşkanı adayı konuşulmadı. Bu konuda liderlerler acele etmiyor. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir hükümet programı, yol haritası olması lazım…Yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine gelecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, 30 Ocak'ta açıklanacak yol haritasının Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan nasıl çıkarılacağıyla ilgili olacağını belirtti.

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak ve hapis cezası kararına değinen Kılıçdaroğlu, “Amaç Ekrem beyi bulunduğu yerden almak, ona siyasi yasak getirmek…Erdoğan mal varlıklarını korumakla yükümlü hissediyor kendini. Bu nedenle Ekrem Bey’e saldırıyor bana da saldırıyor” dedi.

“Nasıl bir demokratik tepki göstermeyi planlıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Kimse cehennemin kapıları aralamasın dedim. Umarım bunlar olmaz. Ekrem Bey’e bu cezalar yazılmaz. Yargı hukukun üstünlüğüne göre karar verir ve her şey rayında gider, beklentimiz budur. Eğer bu beklenti olmazsa gereğini yapacağız. Şimdi açıklamayı doğru bulmuyorum ama gereğini yapacağız. Ekrem beyi niye almak istiyorlar? İstanbul'un rantı var. İstanbul'un rantından beslenmek istiyorlar. Bütün tavırlarımız demokrasiden yana olacaktır. Bu ülkeye demokrasiyi getiren partiyiz” diye konuştu.

“BİZİM DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Sayın Babacan'a soruyorlar ‘Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili altı lider beni seçerse kazanırım' diyor. Doğru, yanlış değil. 6 lider oturur, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı belirledikten sonra 6 lider de arkasında duracağız kazanması için çalışacağız. Sayın Babacan değil de başka birisi olursa yine 6 lider arkasında duracağız” ifadelerini kullandı.

“Saray’ın bütün hedefi Altılı Masa’yı nasıl dağıtırım. Bunun arayışı içindeler” diye devam eden Kılıçdaroğlu, “Ama kimse meraklanmasın. Bizim dağılma gibi bir niyetimiz yok. Biz bu ülkeye demokrasiyi, adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ GÖREVLERİ OLACAK”

Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Eğer cumhurbaşkanı yardımcısı olunacaksa onların da birer görevleri olacak. Belli yerlere imza atacaklar. Oraya gelip de sadece oturup aynı kalmak yok. Sorunlar varsa beraber çözeceğiz. Cumhurbaşkanının daha çok iş yapmasını sağlamak için…Altı liderin bir arada olması işlerin süratle gerçekleşmesi için çok önemli bir fırsat. Altı lider oturup belli bir konuda karar verdiği andan itibaren bütün bakanlar aynı şeyi süratle yapacaklar” ifadelerinde bulundu.

ERDOĞAN’IN GEMİ VE KAPTANLI BENZETMESİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altılı masa için yaptığı benzetmeye değinen Kılıçdaroğlu, “Bir kaptan ve kaptanın yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçağa bindiğinizde bile tek bir kaptan yoktur. Hiçbir iktidar bir kişiye emanet edilemez” dedi.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

“30’undan sonra konu milletvekilliği listeleri olacak. Partiler, kendileri çalışmalar yapıyorlar. Bu seçimlerde partilerin aldığı oy oranları çok önemlidir” diyen Kılıçdaroğlu, erken seçim tarihiyle ilgili de “14 Mayıs olarak düşünüyoruz” dedi.