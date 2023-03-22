Kılıçdaroğlu eski AKP’li vekil ve oğluna CHP rozeti taktı
Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi’ye parti rozeti taktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem AKP Mardin Milletvekili Avukat Süleyman Çelebi ve oğlu Avukat Mehmet Sait Çelebi ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.
Kılıçdaroğlu’nun, CHP'ye katılan Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi'ye parti rozeti taktığı görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.