Kılıçdaroğlu ile Özdağ görüştü: Ortak açıklama yapılacak
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ akşam saatlerinde bir araya geldi. Mutabakat metni üzerinde çalışan iki lider, yarın saat 11.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.
28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılacak. Seçime kısa bir süre kalmışken, siyasi partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün akşam saatlerinde bir araya geldi.
İki ismin mutabakat metni üzerinde çalıştığı açıklanırken, yarın ortak basın toplantısı düzenleneceği aktarıldı.
“ORTAK BASIN TOPLANTISINDA DETAYLARI BÜYÜK TÜRK MİLLETİ İLE PAYLAŞACAĞIZ”
Ümit Özdağ, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız” dedi.