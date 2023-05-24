Kılıçdaroğlu: Oyunu benim için değil kendin için vereceksin
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda gençlere bir kez daha çağrıda bulundu.
Milleti İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.
“O OY BENİM İÇİN DEĞİL”
Gençleri sandığa oy vermeye çağıran Kılıçdaroğlu, “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup; işsiz, güçsüz, parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, videoyu, “Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin” notu ile paylaştı.