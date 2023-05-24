Kılıçdaroğlu: Oyunu benim için değil kendin için vereceksin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda gençlere bir kez daha çağrıda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milleti İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

“O OY BENİM İÇİN DEĞİL”

Gençleri sandığa oy vermeye çağıran Kılıçdaroğlu, “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup; işsiz, güçsüz, parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, videoyu, “Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin” notu ile paylaştı.

İlginizi Çekebilir Özdağ desteğinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan sahte video davası

İlginizi Çekebilir Bahçeli'nin eski yardımcısı da "Kılıçdaroğlu" dedi

İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı, Dünya medyası böyle yorumladı: Farkı kapatabilir