Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Montajcı sahtekar

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanlarında izlettiği sahte videolar için TRT’de “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” diye konuştu. Kılıçdaroğlu “montajcı sahtekar” dedi.

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Günlerdir Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için vereceği karar beklenen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti.

Erdoğan, Oğan’ın açıklamasının ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında miting alanlarında izlettiği sahte videoları sahiplenerek “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: MONTAJCI SAHTEKAR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iki konuya değindiği sosyal medya paylaşımları yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki ilk paylaşımında “İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan’ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!” dedi.

Kılıçdaroğlu, ikinci paylaşımında ise Erdoğan’a tepki göstererek “Montajcı sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan’ın sözlerine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi.

İmamoğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda “Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir Müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ: ZAVALLISIN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Erdoğan'a sosyal medya hesabından tepki göstererek “Dünya siyaset tarihinin en büyük yalanını devlet televizyonunda utanmadan sahiplenen kişiden cumhurbaşkanı olmaz. Suç üstü yakalandın Tayyip Bey! Seçim kazanabilmek için bu kadar adice bir kumpasa alçakça bir yalana sarılacak kadar acizsen sen bir zavallısın…” ifadelerini kullandı.

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