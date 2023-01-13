Abone Ol

Kılıçdaroğlu’na gençlerden dikkat çeken karşılaması

Denizli’deki son programında gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Demokratik Baba’ sürprizi yapıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Denizli'de bir dizi açılış ve program için bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak gençlik buluşmasına katıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki buluşmada salonu dolduran gençler Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ile birlikte ışıkları kapattı ve perdeleri açtı. Perdenin arkasından dev bir pankart çıktı.

image small

3 Oscarlı 1972 yapımı Baba (The Godfather) filminin afişine benzetilen dev pankartta, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı orijinal film afişinde Marlon Brando gibi yer aldı. İtalyan Besteci Nino Rota'nın efsanevi film müziği ile birlikte açılan perdeden çıkan afişte ‘The Democratic Father' (Demokratik Baba) ifadesi yer aldı.

image small

Bu anları kaydeden gençlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına binlerce beğeni geldi. Daha sonra afiş kaldırılarak ‘Gençlik Buluşması' yazılı arka plan ile program sürdü.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda gençler beklenti ve taleplerini Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı.

Kılıçdaroğlu: Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyunİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu: Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyunKılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacakİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacak
X Reklam