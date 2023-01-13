Kılıçdaroğlu’na gençlerden dikkat çeken karşılaması

Denizli’deki son programında gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Demokratik Baba’ sürprizi yapıldı.

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Denizli'de bir dizi açılış ve program için bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak gençlik buluşmasına katıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki buluşmada salonu dolduran gençler Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ile birlikte ışıkları kapattı ve perdeleri açtı. Perdenin arkasından dev bir pankart çıktı.

3 Oscarlı 1972 yapımı Baba (The Godfather) filminin afişine benzetilen dev pankartta, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı orijinal film afişinde Marlon Brando gibi yer aldı. İtalyan Besteci Nino Rota'nın efsanevi film müziği ile birlikte açılan perdeden çıkan afişte ‘The Democratic Father' (Demokratik Baba) ifadesi yer aldı.

Bu anları kaydeden gençlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına binlerce beğeni geldi. Daha sonra afiş kaldırılarak ‘Gençlik Buluşması' yazılı arka plan ile program sürdü.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda gençler beklenti ve taleplerini Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı.

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