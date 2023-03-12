Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Varank’a başsağlığı telefonu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla arayıp babası Ali Haydar Varank'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
CHP’den yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Ali Haydar Varank’ın vefatı nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı. Ali Haydar Varank’a Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti” denildi. (DHA)