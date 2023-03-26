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Kılıçdaroğlu’ndan Cindoruk’a ziyaret

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneden taburcu olan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu’ndan Cindoruk’a ziyaret

Böbrek sorunu ve yol açtığı hafif ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 23 Mart’ta taburcu edilmişti.

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cindoruk’u evinde ziyaret etti.

İstanbul’da gerçekleşen ziyarete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Ziyarette seçim süreciyle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

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