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Kılıçdaroğlu’ndan ramazan ayı mesajı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayı vesilesiyle paylaştığı mesajda, "Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum" dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan ramazan ayı mesajı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayının başlamasına ilişkin bir mesaj paylaştı.

‘DUALARIMIZ, TÜM DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZ İÇİN’

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için” ifadelerine yer verdi.

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