Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş paylaşımı: Hesabını beraber soracağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" dedi.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“HESABINI BERABER SORACAĞIZ”

Düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in kendisini ziyaret ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız.”

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