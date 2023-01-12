Kılıçdaroğlu’nun dayısı son yolculuğuna uğurlandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vefat eden dayısı Ali Gündüz, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Etimesgut Elvan Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Dün yaşamını yitiren 83 yaşındaki Ali Gündüz için, Ankara Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gündüz’ün aile üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Seyit Torun Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninin ardından Gündüz'ün naaşı Etimesgut Elvan Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeleri kabul eden Kılıçdaroğlu, dayısının mezarına su döktü.