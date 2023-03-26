Kırımızı ışıkta durdu, neye uğradığını şaşırdı

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İstanbul Fatih'te doğal nedenlerle devrilen bir ağaç 2 aracın üzerine düştü.

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Fatih Millet Caddesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında yol kenarındaki bir ağaç, doğal nedenlerle devrildi. Ağacın üzerine düştüğü biri taksi, 2 araçta hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

TAKSİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Taksici Kadir Demirbaş ise, “Arabamda müşteri vardı, onu indirdim. Kırmızı ışık yandı, durdum. Bir anda bir gürültü koptu. Araba çarptı sandım, baktım ağaç arabanın üstüne düşmüş, camlar kırılmış. Çok büyük bir gürültü koptu. Arabamızda hasar oluştu” dedi.

“AĞACIN DEVRİLEBİLECEĞİNİ BİLDİRDİM”

Otomobilin sahibi Mehmet Kavcı, ağacın düşeceğini anladıklarını ve ihbarda bulunduklarını belirterek şunları söyledi;

*Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Geri dönüş yaptılar, aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim.

*Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil, yayaların üstüne düşmesin diye bekledim.

*Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu. Arabam 1977 model ve hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende. (DHA)

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