Kırmızı bültenle aranan kartel lideri İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen ‘Kartel Operasyonu’ ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ‘Kompanio Bello’ isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalanarak gözaltına alındı.

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Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca ‘Kasten adam öldürme, uyuşturucu, insan kaçırma/hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi.

Dritan Rexhepi'nin yakalanması için hemen operasyon yapıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlüklerince ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu, kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek” dedi. Operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

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