Kızılay’da ballı koltuk

Yardımlara el uzatmak için kurulan Kızılay’ın bazı yöneticileri, kurumda çok sayıda şirkette yönetici. Başkan Kerem Kınık, 12 koltukla rekor kırdı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'ın adeta holdinge döndüğü ve tüm şirketlerinde aynı isimlerin yöneticilik yaptığı ortaya çıktı. Bazı yöneticiler Kızılay'a ait 11 şirketin birden yönetim kurulunda yer alıyor. Kurul üyeleri arasındaki AKP'li isimler dikkat çekiyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 12 koltuğa sahip. Kızılay Yatırım Holding Anonim Şirketi, Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Kızılay Sağlık Anonim Şirketi dahil 11 şirketin yönetim kurulunda yer alıyor. Türk Kızılay Yönetim Kurulu'nda olmayan, Kızılay Holding'in CEO'su İlyas Haşim Çakmak da 11 Kızılay şirketinin yönetim kurulu üyesi. AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün kayınpederi, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da Kızılay Yatırım Holding, Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret, Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret ile Kızılay Lojistik Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda yer alıyor.

LİSTE ÇOK UZUN

Kızılay 1. Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı yaptı. Kızılay Yatırım Holding ve Kızılay Sağlık Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi olarak 3 koltuğa sahip. Kızılay 2. Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Kızılay Yatırım Holding ve Kızılay ARGE ve Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş üyesi. Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, iki şirkette, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı, eski Beykoz AKP İstanbul İl Genel Meclisi üyesi Murat Ellialtı da iki şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. AKP'den Kütahya Belediye Başkanlığı için 2019'da aday adayı olan Yasir Yılmaz, Kızılay Sistem Yapı A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi. AKP Antalya eski kadın kolları başkanı Esra Özkoç da Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu üyesi.