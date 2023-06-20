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Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2008'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayınlanma: 09:02 - 20 Haziran 2023 Güncellenme:
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Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi. (AA)

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