Konya’da 4,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Konya Kulu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinliği 13,57 kilometre olarak. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 07.58’de Konya’nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

-İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, “Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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