Konya’da bir kişi, polise saldırıp tabancasını almak isterken bacağından vuruldu

Konya'da uyuşturucunun etkisiyle çevreyi rahatsız eden bir kişi, kendisini uyaran polis memuru Ramazan A.'ya saldırıp tabancasını almak istedi. Yaşanan arbede sırasında Ramazan A.'nın silahının ateş alması sonucu Kani Y. bacağından vuruldu.

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Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Güzelkent Sokak’ta bugün saat 18.20 sıralarında, kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen Kani Y., bir otomobil servisinin bahçesindeki araçlara zarar vermeye çalıştı ve iş yeri çalışanlarını rahatsız etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSİN SİLAHI ATEŞ ALDI, 1 KİŞİ VURULDU

Polis ekipleri, Kani Y.’yi uyarmak için yaklaştı. Ancak Kani Y., polislere tepki gösterdi ve polis memuru Ramazan A.’nın silahını almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Ramazan A.’nın silahı ateş aldı ve Kani Y. bacağından vuruldu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kani Y. ve arbede sırasında aldığı darbelerle yaralanan Ramazan A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan saldırgan Kani Y. ve polis memuru Ramazan A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)