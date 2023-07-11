Konya’da çiftçiden TMO’ya buğday tepkisi

Hububat deposu olarak bilinen Konya'da çitçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alamadıkları için mahsullerini veremediklerini, tüccarların da yarı fiyatına almak için teklif verdiğini söyledi. TMO önünde bekleyen çiftçiler, "Şu an yüzümüze bakan kimse yok. Burada gördüklerinizin çoğu AK Parti'ye oy vermiş insanlar. İnsanlar mahsullerini tarlada yakmak zorunda kalacak" siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran tarihinde kabine toplantısının ardından, “TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 750 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir” açıklamasını yaptı.

Ülkenin birçok bölgesinde buğday ve arpa hasadına başlayan çiftçiler ise, TMO'nun kendilerine randevu veremediğini belirterek, ellerindeki mahsulü tüccara yarı fiyatına satmak zorunda kaldıklarından yakındı.

“ÇİFTÇİ ARPA VE BUĞDAYINI TMO'YA SATAMIYOR”

Hububat deposu olarak bilinen Konya'da da çiftçiler TMO'dan randevu alamamaktan şikâyetçi. Cihanbeyli ilçesinde TMO'nun önünde toplanan bir grup çiftçi, hem iktidara hem de TMO'ya tepki gösterdi. TMO'nun mahsullerini almadığını tüccarın da yarı yarıya fiyat verdiğini söyleyen bir çiftçi şu sözlerle dert yandı:

“Mahsulümüz tarlada kaldı. Müşteri yok, kimse almıyor. Ofis demek fakirin mutfağıdır. Devlet bize arpa için 7 bin 500 lira fiyat vermiş, bizi arayan soran yok. Tüccar ise 4 bin- 4 bin 500 lira veriyor. Bu ofis daha önce senede 60 bin ton malımızı alıyordu, şu anda yüzümüze bakan hiç kimse yok. İşine gelirse ver, işine gelmezse çek evine git! Ben yetkililere sesleniyorum; hiç kimse bizim malımızı almıyor ve yüzümüze bakmıyor. Tüccar 4 bin 500 lira fiyat veriyor. Sizlerden ricam, birisi bunun önlemini alsın.”

“İNSANLAR KENDİ EKİNİNİ YAKMAK ZORUNDA KALACAK”

Çiftçinin mahsulünü tarlada yakma durumuna geldiğini dile getiren bir başka çiftçi ise şunları söyledi:

“Mahsulümüzü satacak bir yer bulamıyoruz. Bizi tüccara yönlendiriyorlar. Tüccar da fiyatı yarıya indirmiş. Neredeyse insanlar kendi ekinini yakmak zorunda kalacak. Bu insanlara yazık, çoğu da çekiniyor, gelmiyor. Hepsi evinin önüne dökmeye çalışıyor. Burada gördüğünüz insanların çoğu AK Parti'ye oy vermiş insanlar. İnsanlar perişan durumda, buraya bakın biraz.”

“FİYATLAR ACİLEN REVİZE EDİLMELİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan ise yetkilere buğday ve arpa taban alım fiyatlarının yukarı yönlü revize edilmesi çağrısında bulundu. Çiftçinin TMO'ya buğday satamayacak duruma geldiğini belirten Arslan, “Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alamaz hale gelmiştir. Bu sebeple mahsullerini dışarıda daha düşük seviyelerde satmaya zorlanmaktadır.

Çiftçilerimizin maliyetleri; tohum, mazot, gübre, ilaç, hasat, harman, amortisman gideri, finansman gideri, TARSİM kuraklık ve dolu sigortası maliyetlerini de hesapladığımızda açıklanan ama üreticinin eline dahi geçmeyen rakam 9 bin 250 TL'den çiftçiye kalan sıfır TL oluyor. Bu alım fiyatları acilen yukarı yönlü revize edilmeli, çiftçi enflasyona ve tüccarlara ezdirilmemelidir. Son yıllarda tarım arazileri daralıyor, çiftçi sayısı düşüyor. Bu yüzden iktidarın tarım politikalarında ithalatçı bir yaklaşım yerine çiftçiyi destekleyen düzenlemelere yönelmesi gerekiyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Türkiye'de buğday tarlaları alev alev yanıyor

İlginizi Çekebilir Yine buğday tarlası yandı