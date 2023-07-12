Konya’da rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Konya’da kafelere rüşvet operasyonu düzenlendi. Aylarca teknik ve fiziki takip yapan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda aralarında sigara denetçisi kamu memurları, kafe işletmecileri, kafe sahipleri ve çalışanlarının da olduğu 11 kişi tutuklandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve sigara denetimi yapan sigara denetçisi kamu memurları ve onlara rüşvet veren işletme sahiplerinin olduğu yönünde gelen bilgi üzerine çalışma başlattı.

ÖNCE KÜLLÜKLER TOPLANIYOR, ARDINDAN DENETÇİLER GELİYOR

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi üzerinde bulunan kafeleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kafelerde önce masalardaki kül tablalarının toplandığını ardından da tütün ve sigara denetimi yapan ekiplerin gelerek denetleme yaptığını tespit etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde, sigara denetçilerinin denetime gitmeden önce kafecilerin ayakçılığını yapan Cemil V'ye haber verdiği, Cemil V'nin de kurduğu Whatsapp grubu üzerinden kafe sahiplerine bilgi verdiği öğrenildi. Sonrasında kafelere giden denetçilerin bir olumsuzluk yok tutanağı tuttuğu, bunun karşılığında ise Cemil V'nin kafe işletenlerden para toplayarak bu paraları iddiaya göre denetçilere verdiği belirtildi.

“RÜŞVET DEĞİL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIYORUM” DEDİ

Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında sigara denetçisi kamu memurları, kafe işletmecileri, kafe sahipleri ve çalışanlarının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Denetçilerden Kurtuluş G.'nin ifadesinde, kafelere hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmak için danışmanlık hizmeti verdiği ve onun karşılığında para aldığını iddia ettiği öğrenildi.

5’İ MEMUR, 11 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden İl Sağlık Müdürlüğü kadrosundaki 5’i denetçi kamu memuru olmak üzere 11 kişi tutuklanırken 12 kişi serbest bırakıldı.

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