Koparmanın cezası 244 bin lira ama ezmenin cezası yok

Nadir türlerden biri olan kum zambaklarının son 15 yılda yüzde 50 oranında azaldığı açıklandı. Bir çiçeğini koparmanın cezası 244 bin lira olan kum zambaklarını ezmek, yok etmenin ise cezası yok....

Latif SANSÜR

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Çoğunlukta Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kumullarda yetişen Pancratium maritimum cinsi doğal kum zambaklarının yarı yarıya azaldığına dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bu nadir türün büyük tehdit altında olduğunu söyledi. Ege Bölgesi’nde Kum Zambaklarının en yoğun görüldüğü İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde kuralsız ve kontrolsüz ziyaretçi baskısının nadir türlerden olan doğal kum zambaklarını yok ettiğini söyledi.

“15 YILDIR İZLİYORUZ”

ATV türü motorlu araçların güzergahındaki kum zambaklarının tamamen bittiğini söyleyen Sürücü, “Yaklaşık 15 yıldır izlemelerini gerçekleştirdiğimiz Pamucak Kum Zambakları bugüne kadar neredeyse yüzde 50 oranında azaldı. Alanda yoğun ziyaretçi baskısı, kontrolsüz ve kuralsız kullanımlar nedeniyle her geçen yıl kum zambakları azalıyor. Antik limanın kuzey bölgesindeki kum zambakları ATV türü motorlu ve normal binek araçlarının tahribatları nedeniyle tamamen bitmiş. Limanın güneyinde bulunan bölgede liman inşaatları nedeniyle bir bölümü kepçelerle yok edilmiş. Güneyde bulunan kamping alanlarının önündeki kum zambakları da yoğun insan baskısı altında. Her türlü insan faaliyetinin serbestçe yapıldığı kumullarda, kum zambaklarının büyük tehdit altında oldukları görülüyor” diyerek bir çok insanın bu iç içeklerin değerinin farkında olmadığını söyledi.

KOPARMANIN CEZASI 244 BİN

Kumsalları kullanan ziyaretçilerin kum zambaklarının üzerine basarak geçtiğini, eşyalarını gelişigüzel üzerine attığını, “Kumullar öylesine hoyratça kullanılıyor ki kum zambakları hızla tükeniyor. Eğer gerekli ve doğru önlemler bir an önce alınıp, koruma ve korumaya uyumlu kullanım gerçekleştirilemezse bu zenginliklerimizi kaybedeceğiz. Aşırı sıcakları ve kuraklığı yoğun olarak yaşadığımız bu dönemlerde, susuzluğa aldırmadan bembeyaz görüntüsü ve hoş kokusuyla kumulların içinde tüm güzelliği ve cazibesiyle bizlere görsel bir şölen sunan Kum zambaklarını hep birlikte korumalıyız” belirterek kum zambaklarına zarar verenler ve koparanlar hakkında işlem yapıldığını ve cezasının da 244 bin lira olduğunu hatırlattı.

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