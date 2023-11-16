“Köylüyüm” diyen PKK’lı terörist beşinci yakalanmasında müebbet aldı

Diyarbakır Lice'de PKK'ya lojistik destek sağladığı gerekçesiyle dört kez yakalanan ve her defasında serbest kalan Ferhat Ö. bir teröristin öldürüldüğü çatışmada teslim oldu. Güvenlik güçlerine ateş açtığı tespit edilen teröriste ağırlaştırılmış müebbet ve 58 yıl 9 ay hapis verildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağladığı ve milislik yaptığı iddiasıyla dört kez gözaltına alınan Ferhat Ö. hakkında dava açılsa da her defasında serbest kaldı. Son olarak Lice’de bir teröristin öldürüldüğü çatışmada kendisinin de öleceğini anlayınca ellerini kaldırıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Ancak el ve yüz swap örneklerinde güvenlik güçlerine ateş açtığı belirlenince ağırlaştırılmış müebbet ve 58 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

ÖRGÜTLE BAĞINI SÜRDÜRDÜ

PKK terör örgütünün şehir ile kırsal arasındaki kurye faaliyetlerini yürütüp lojistik destek sağladığı gerekçesiyle 4 kez gözaltına alınan Ferhat Ö., hakkında dava açılsa da her defasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve teröristlerle olan bağını koparmayıp bu faaliyetlerini sürdürdü. Ancak yakalandığı son operasyon, onun gerçek yüzünü ortaya çıkardı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 65 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Terör örgütü PKK'nın sözde “Ape Musa Kampı” diye adlandırdığı Lice'nin Birlik Köyü Ayaz mezrasında sivil kıyafetli iki teröristin bir evden çıkarken İnsansız Hava Aracı ile görüntülenmesi üzerine bölgeye Jandarma Özel Harekât Birlikleri sevk edildi. Bir dere yatağında yaşanan şiddetli çatışmada bir terörist öldürüldü, Ferhat Ö. kendisinin de kaçamayıp öldürüleceğini anlayınca yüksek bağırarak güvenlik güçlerine teslim olmak istediğini bildirdi.

“ARKADAŞIM ÖLÜNCE TESLİM OLDUM ATEŞ AÇMADIM”

Sağ yakalanan teröristin el ve yüz swap örneklerinde atış artıkları çıktı. Güvenlik güçlerine ateş açtığı belirlenen terörist hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava karara bağlandı. Sanık son savunmasında, terörist olmadığını, köylü olup örgüte milislik yaptığını, yanında öldürülen teröristle ihtiyaçlarını gidermek için bir eve girdiklerini belirterek “Helikopter sesi duyunca dışarı çıkıp kaçtık. Jandarma etrafımızı kuşatınca ikimizde de hem tabanca hem de kalaşnikof tüfek vardı. Yanımdaki örgüt mensubu çatışmada ölünce o anda teslim oldum. Silah kullanmadım” dedi.

POLİS MEMURU: SANIKLA GÖZ GÖZE GELDİK BANA ATEŞ EDİYORDU

Sanığın son yakalandığı olaydan önce de aynı bölgede özel harekat polislerine pusu kurup 3 polisin yaralandığı saldırıda da yer aldığı belirlendi. Bu çatışmada yer alan özel harekât polisi M.D “Pusuya düşürüldük ve 3 polis yaralandı. A.K adlı polis teröristlerle yakın mesafeden yüz yüze geldi. Öldürme kastıyla hareket ediyorlardı, aracımız pert oldu ve biz ölümden döndük, sanıktan şikâyetçiyim” dedi.

Yaralanan komiser H.T, “Pusuya düşürüldük ve 4 teröristin yoğun ateşine maruz kaldık. İlk kurşun bana isabet edince araçtan kendimi atmaya çalışırken ikinci kurşun isabet etti. Yakın mesafeden ateş ediyorlardı. Sanığın yüzünü net olarak gördüm. Bana ateş edenlerden biriydi. Yoğun bakımda tedavi gördüm, şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

“DÖRDÜNÜ DE POLİS SANDIK AMA TERÖRİSTMİŞ”

Yaralı polis A.K ise, ormanlık alanda pusuya düştüklerini belirterek, “H.T adlı komiserin bacağında et parçası sallanıyordu. Yoğun ateş altındaydık. Komiserin yanındaki kalaşnikofu almak için uzandım ama alamadım. Kafamı eğip ölmeyi bekledim. 4 kişilerdi, bundan biri de sanıktı. Kafamı kaldırınca göz göze geldik. Bölgeden uzaklaştık” dedi.

Saldırıya uğrayan polislerden Y.U, “Görev dönüşü seyir halindeyken 5 metrelik bir mesafeden yoğun silah sesleri gelince aracı durdurup bölgedeki başka bir polis timi olduğunu sandık ve “Polis polis” diye bağırdık. Aracın hedef alındığını görünce polis olmadıklarını anladık ve kafamı kaldırdığımda sanık ile yanındaki başka bir teröristi gördüm. Üzerinde silah tişört ve hücum yeleği ile bize ateş açıyorlardı” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 58 YIL HAPİS

Mahkeme sanığın son yakalandığı çatışmadan önce de bir polis aracına silahlı saldırıda bulunarak 4 polisi öldürmeye teşebbüs ettiği, ardından yakalandığı olayda da üzerindeki barut ve atış artıkları nedeniyle güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ancak yanındaki teröristin öldürülmesi üzerine kaçamayacağını anlayıp teslim olduğunu belirtti.

Mahkeme sanığı “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanık ayrıca “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddeler ile vahim nitelikli silahları izinsiz bulundurmak, kamu malına zarar vermek” suçlarından 58 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

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