Kur’an kursundaki işkence davasında karar: Toplamda 75 yıl ceza verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa işkence yapıldığı iddiasıyla açılan ve Kur'an kursu müdürü ile belletmenlik görevi yapan hademenin yargılandığı davanın karar duruşmasında, kurs müdürü 39 yıl, belletmenlik görevi yapan sanık ise 36 yıl ceza aldı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'da merkez Palandöken ilçesinde 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nda 14 çocuğu sistematik işkenceye maruz bıraktıkları iddiasıyla yargılanan yurt müdürü Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Göngür'ün hakkında karar verildi.

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Görevi kötüye kullanmak’ ve ‘İşkence’ suçlamalarıyla açılan davada mahkeme, kurs müdürüne 39 yıl, belletmenlik görevi yapan sanığa ise 36 yıl ceza verdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Avukat Çisel Demirkan Nilda Baltalı, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına ise Mücella Üstündağ karar duruşmasında da hazır bulundu.

“KUR’AN KURSLARINDA SİSTEMATİK ŞİDDETE YÖNELİK VERİLEN EN YÜKSEK CEZA”

Başından beri davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatlarından Nilda Baltalı, SÖZCÜ’ye yaptığı açılamada “Biz dernek olarak 8 duruşma boyunca çocukların işkence eylemlerine maruz kaldıklarını söyledik. Kur’an kurslarındaki şiddetin normalleştirilmemesi gerekmekte. Bu karar bir emsaldir. Kur’an kurslarında sistematik şiddete yönelik verilen en yüksek ceza. Dileriz çocuklarımızı korumayı başarabilmişizdir, şiddet faillerine ders olsun” dedi.

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