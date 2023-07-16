Kuryenin çantasından 1.5 milyon TL çaldılar

İstanbul Kapalıçarşı'da iki şüpheli, takibe aldıkları kuryenin sırt çantasından 50 bin Euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) çaldıktan sonra kaçtı.

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Olay, Beyazıt Kapalıçarşı çıkışında 14 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kapalıçarşı’daki bir döviz bürosunda kuryelik yapan kişi, çalıştığı döviz bürosuna gitti.

Transfer merkezine götürmek üzere sırt çantasına koyduğu 250 bin Euro (yaklaşık 7.3 milyon TL) nakit para ile döviz bürosundan ayrılan kurye, bu sırada iki kişi tarafından takibe alındı.

FARKLI YÖNLERE KAÇTILAR

Hırsızlar, kuryenin dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantanın fermuarını açıp içinden 50 bin Euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) çaldı. Parayı alan hırsızlar, farklı yönlere kaçarak uzaklaştı. Kurye daha sonra çantasının açık olduğunu fark ederek geldiği yönü kontrol etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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