Lise öğrencilerinin ‘Kız arkadaşıma mesaj attın’ kavgası ölümle son buldu
İstanbul’da lise öğrencilerinin kız kavgası kanlı bitti. 15 yaşındaki U.A. kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği 16 yaşındaki Kaan Uçar’ı bıçaklayarak öldürdü.
23 Temmuz'da İstanbul Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre Kaan Uçar, arkadaşıyla bir kafede oturuyordu. Saat 22.30 sıralarında, U.A. yanına giderek konuşmak istediğimi söyledi. İkili kafeden çıktı.
İddiaya göre; 15 yaşındaki liseli U.A. “Neden sürekli kız arkadaşıma mesaj atıyorsun?” dedi. İkili arasında tartışma yaşandı. U.A. tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla Kaan Uçar'a saldırdı. Yaralanan lise öğrencisi Uçar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
YAKALANDI
Ağır yaralı olan Kaan Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan U.A., Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ise ailesiyle kaldığı evin su sayacının yanında bulundu. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
İfadesinde “Kız arkadaşıma mesaj atıyordu. Konuşmak için çağırdım. Tartışınca bıçak çektim” dediği öğrenildi. Lise öğrencisi U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.