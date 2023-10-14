Mahalleli itiraz etti, AKP-MHP grubu dinlemedi

Üsküdar’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Özbekler Tekkesi’nin yanındaki arazinin imarının, misafirhane yapılmak üzere değiştirilmesine Sultantepe Mahallesi sakinlerinin yaptığı “yeşil alanımız katledilir” itirazı ve referandum talebi, İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin 2022 yılı nisan ayı oturumları sırasında yönetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün üstlendiğin mazbut vakıflardan El-Hac Halil Ağa İbn Ahmet Efendi Vakfı’na ait Üsküdar Hacı Hesna Hatun Mahallesi’ndeki 12 bin 760 metrekarelik parselin imarında değişiklik yapılmıştı.

2. grup korunması gerekli kültür varlığı olan Özbekler Tekkesi'nin de bulunduğu parselin “belediye sosyal tesisi” olan fonksiyonu Üsküdar Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine “sosyal tesis” olarak değiştirilmiş ve karar İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Üsküdar Belediyesi'nin kendi sosyal tesis hakkından vazgeçtiği değişikli ile parsele Vakfılar Genel Müdürlüğü tarafından kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, misafirhane yapılmasının önü açılmıştı.

MAHALLESİ SAKİNLERİ REFERANDUM İSTEDİ

Plan, geçtiğimiz mayıs ayında itirazlar için askıya çıkarıldı.

Sultantepe Mahalle Muhtarı, vatandaşlar adına askı sürecinde plana itiraz etti.

4 anıt ağacın bulunduğu parselin, halkın park dinlenme alanı olarak kullanıldığına dikkat çekilen itiraz dilekçesinde, parselde inşaat oranının belirlenmediği yüzde 60'ına inşaat yapılması durumunda vakıf arazisi ve yeşil alanın katledileceği vurgulandı.

Dilekçede “Sultantepe Mahallesi sakinleri olarak kurs, yurt, misafirhane gibi birtakım yapılaşmaların halkın kullanımında olan yeşil alanda kabul görmediği ve bu konuda referandum yapılarak değişiklikten vazgeçilmesi gerektiği” belirtildi.

Yapılan değerlendirmede, 4 anıt ağacın plan değişikliği sınırlarının dışında bırakıldığı, yapının çevre yüksekli değerleri ile uyumlu olarak 3 kat olacağı açıklandı.

İtiraz AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile reddedilerek vakıf arazisine yapılacak misafirhanenin önü açıldı.