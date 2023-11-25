Mahkemeyi kazandı, yolu kapattı!

Çorum'da Uğur Asiltürk, arazisinden geçen yolu tel örgü çekerek ulaşıma kapattı.

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Çorum’un Osmancık ilçesi merkezindeki Kızılırmak ile Gemici mahallelerinin birbirine bağlayan Sultan Hamit Caddesi’ndeki Kumbaba Köprüsü’nün çıkışı, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Güzergahı kullanan araç sürücüsü ve yayalar, yolun ortasına hem tel örgü çekildiğini hem de bilgilendirmek amacıyla özür niteliğinde afiş asıldığını görünce şaşırdıklarını belirtti. Sürücüler güzergah değiştirip bölgeden ayrıldı.

Arsa sahiplerinden Uğur Asiltürk, Osmancık Belediyesi ile uzlaşamadıklarından dolayı yolu araç ve yaya trafiğine kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yolun 1997’de Osmancık Belediyesi tarafından açıldığını belirten Asiltürk, şöyle konuştu:

-Mülkiyeti şahsımıza ait olan bu arsada 1995 yılında Belediye Meclis Kararı ve 1997 yılında Encümen kararıyla köprüye yol açmak için arazimizden 2 bin 488 metrekare alan alındı.

-O tarihte bize bu arazide imar izni verilmesi şartıyla bu alanın tapusunu belediyeye devrettik. Belediye de yolu açtı. Ancak inşaat yapmaya kalktığımızda Kızılırmak taşkın sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle imar izni verilmedi.

-Oysa aynı alanda imar izni verilmiş başka emsal binalar da bulunuyor. Bu nedenle biz de o yıllarda yapılan uygulamayı mahkemeye taşıdık.

-Çorum İdare Mahkemesi, belediyenin yaptığı işlemin iptaline karar verdi.

‘KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR’

Osmancık Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Gemici Mahallesi 384 ada 8-9-10-13 parsellerde 1997 yılında 2981 sayılı kanunun 10/C maddesi uyarınca yapılan İmar uygulamasının, Çorum İdare Mahkemesi’nin 25.02.2021 tarih ve 2021/144 sayılı kararına göre iptal edildiği anlaşıldığından Belediyemiz Encümeninin 10.08.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile bahse konu alanın kamulaştırılması ilgili işlemlere devam edilmektedir” denildi. (DHA)