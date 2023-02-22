Malatya’da 250 yıllık mezarlık depremde hasar gördü
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'ndaki çok sayıda mezar taşı, devrilerek kırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da 3 bin 103 bina, yıkılırken, 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı’nda bulunan mezar taşları da hasar gördü.
Mezarlardan bazıları, kırılırken, bir bölümü de devrildi. İsmet İnönü’nün 2 yaşında hayatını kaybeden oğlu İzzet’in ve babası Hacı Reşit Beyin mezarları da tarihi Sancaktar Mezarlığı’nda bulunuyor. (DHA)