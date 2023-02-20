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Deprem felaketinden yeni görüntüler: 7 katlı bina böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bir binanın yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Yayınlanma: 13:59 - 20 Şubat 2023 Güncellenme:
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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya’da, Zapçıoğlu Mahallesi’ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı ikinci depremde yıkıldı.

13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda bulunan insanların deprem anında kaçışması, binadan çıkan iki kişinin sokağa doğru koşması, binanın yıkılması ve toz bulutu görülüyor. (AA)

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