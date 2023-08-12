Malatya’da art arda iki deprem (Son depremler)

AFAD, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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Malatya’da bir dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 16.39’da merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremden bir dakika sonra, yine aynı bölge, bu kez 4.5 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı.

İlk depremin derinliği 6,35, ikinci depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

VALİ: OLUMSUZLUK YOK

Sarsıntının ardından Malatya’daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşların açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

“SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR”

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8, saat 16.40’ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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