Abone Ol

Malatya’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü Hasan (53), eşi Zemzem (46) ve çocukları Yağız (7) ile Mehmet Eren Çiftçi (4), hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 13:16 - 06 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Hasan Çiftçi idaresindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Çiftçi ve Zemzem Çiftçi

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Hasan Çiftçi, Zemzem Çiftçi, Yağız Çiftçi ile Mehmet Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi. (AA)

TEM Otoyolu'nda kaza: 4 ölü, 4 yaralıİlginizi ÇekebilirTEM Otoyolu'nda kaza: 4 ölü, 4 yaralı
katliam kaza Malatya otomobil Sağlık
X Reklam