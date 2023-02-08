Malatyalı depremzede, otobüs bileti fiyatlarından şikayet etti

Malatyalı depremzede, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na otobüs bileti fiyatlarının artırılmasından şikayet etti. Vatandaş, “Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar. Otobüs biletlerinin daha önceki fiyatı zaten 450-500 lira. 100 lira koyuyor, bunu kampanya olarak tekrar düşürüyorlar” dedi.

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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar gören Malatya Akçadağ'da şehri terk etmek isteyen yurttaşlarla sohbet etti.

“KAMPANYA ADI ALTINDA 500-550 LİRAYA DÜŞÜRÜYORLAR”

Bir depremzede, otobüs bileti fiyatlarından şikayet ederek şunları ifade etti:

* “Normal zamanda mesafe arası 500 lira olan bilet şu an 600-650 lira. Şu anki durumda 100 liraya iskonto yapıyorlar. Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar. Otobüs biletlerinin daha önceki fiyatı zaten 450-500 lira. 100 lira koyuyor, bunu kampanya olarak tekrar düşürüyorlar.

* Bir afet durumunda başımıza gelen kendi milletimizden. Fırsatçılık yapmasın. Söylenilen fiyatlar, 6 kişi 3 milyar (bin) 250 milyon (lira). Zaten durum yok. Maddi manevi hiçbir şeyimiz kalmadı artık.”

“OTOBÜS FİRMALARI BİRAZ ESNEK OLSUN VATANDAŞLARIMIZA”

Altaca Kayışoğlu da şöyle konuştu:

* “Otobüs firmalarına çağrı yapıyoruz, burası gerçekten çok soğuk, Eksi 7 derece hissedilir soğuk. İnsanın gerçekten eli ayağı donuyor dışarıda.

* Buradan gitmek için bilete ihtiyacı var. Bu konuda da otobüs firmaları biraz esnek olsunlar vatandaşlarımıza.” ANKA