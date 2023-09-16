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Mama yedikten sonra fenalaşan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde mama yedikten sonra fenalaşan 2 aylık bebek Yiğit Çiçekdağ kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 18:15 - 16 Eylül 2023 Güncellenme:
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Mama yedikten sonra fenalaşan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çiçekdağ ailesinin 2 aylık bebeği Yiğit Çiçekdağ’a bu sabah saatlerinde annesi tarafından mama yedirildi.

Bir süre sonra yatağında hareketsiz bulunan bebek, Çiçekdağ ailesi tarafından özel bir hastaneye getirildi. Bebek Çiçekdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çiçekdağ'ın annesi sinir krizleri geçirdi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bebek bodrum Muğla
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