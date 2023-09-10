Mansur Yavaş’tan adaylık sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” sözlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 100. kuruluş yılı etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara Beytepe’deki CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili soruları üzerine, “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi.

YAVAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklaması üzerine şöyle konuştu:

“Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz”

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