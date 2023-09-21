Market çalışanı, kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti
Bursa'da bir zincir marketin güvenlik kameralarına takılan görüntü 'pes' dedirtti. 23 yaşındaki market çalışanı R.S., 48 yaşındaki Y.G.'nin etek altı görüntüsünü çekti. Kadının şikayeti üzerine çalışan gözaltına alındı. Taciz anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde bir zincir marketin şubesine salı günü müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi.
Y.G.’nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.
R.S.’yi fark eden Y.G.’nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)