Marmara’da deniz seferlerine fırtına engeli

Çanakkale ve Bursa’da yapılacak bazı deniz seferleri fırtınaya takıldı. Birçok sefer iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) yarınki 16 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

BOZCAADA SEFERLERİ İPTAL

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli’den Bozcaada’ya saat 11.00’de seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Ulaşım diğer güzergahlarda ise normal devam edecek. (AA)